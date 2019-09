Diese Die Höhle der Löwen-Idee sorgte für eine regelrechte Grundsatzdiskussion! Am Dienstagabend versuchten die drei Jungs von "Renjer" ihr Glück in der Tüftler-Show und stellten ihren Snack aus Trockenwildfleisch vor. Das Besondere an der Nascherei: Das Fleisch von Rentieren, Elchen und Hirschen aus der freien Wildbahn Schwedens sei besonders nährstoffreich und nachhaltig. Dennoch kam ihr Produkt nicht bei allen Löwen gut an: Denn unter den Unternehmern sind auch überzeugte Vegetarier!

Gleich vorneweg stellte Judith Williams (47) klar, dass sie nicht in "Renjer" investieren werde: "Ich bin ja wieder Vegetarierin, deswegen kann ich das nicht vertreten. Ich bin raus." Und auch abgesehen von ihrer Ernährungsweise würde sie aus Investoren- und Unternehmersicht immer vorsichtig an Fleischprodukte herantreten. Schließlich seien Tierhaltung und Co. aktuell sehr heikle Themen. "Das ist ja heutzutage total wichtig, sich damit zu beschäftigen, wo kommt das Fleisch überhaupt her?"

Carsten Maschmeyer (60) sei selbst zwar kein Vegetarier, habe aber viele Veganer in der Familie – und außerdem einige negative Assoziationen zu Trockenfleisch: "Das erinnert mich immer an mein Medizinstudium, an die bloßen Muskelstränge von Menschen", erklärte der Finanzprofi, der eine Investition deshalb ebenfalls von vorneherein ausschloss. Dennoch konnten die "Renjer"-Jungs die restlichen Löwen begeistern und am Ende auch einen Deal aushandeln: Ralf Dümmel (52) gab 150.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

TVNOW / Frank W. Hempel Die "Renjer"-Gründer Alexander, Anton und Tim

