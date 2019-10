Karel Gott ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren. Das teilte nun seine Ehefrau Ivana Gottová gegenüber Hospodářské Noviny mit: "Mit dem tiefsten Kummer in meinem Herzen kündige ich an, dass mein geliebter Ehemann Karel Gott uns gestern kurz vor Mitternacht nach einer schweren und langen Krankheit verlassen hat. Er hat sein Zuhause in einem ruhigen Schlaf in seinem Familienkreis verlassen", ließ sie die Zeitung wissen. Schon Mitte September hatte der Musiker auf Facebook bekanntgegeben, dass er an akuter Leukämie litt. Er war im Allgemeinen Krankenhaus in Prag behandelt worden.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de