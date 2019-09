Karel Gott (80) bekommt jetzt prominente Genesungswünsche! Am Donnerstagvormittag hatte der tschechische Kultsänger seine Fans zutiefst schockiert: Der "Biene Maja"-Interpret hatte seiner Community via Social Media mitgeteilt, an Leukämie erkrankt zu sein. Die traurigen Neuigkeiten der goldenen Stimme von Prag haben auch Bushido (40) erreicht. Der Rapper sendet Karel in seinem sozialen Netzwerk nun emotionalen Beistand in der schweren Zeit!

Nur wenige Stunden nach der Meldung über den Gesundheitszustand des 80-Jährigen meldete sich Bushido in seiner Instagram-Story zu Wort: "Viel Kraft und gute Besserung, Karel Gott. Sie sind einer der loyalsten Menschen, die ich kennenlernen durfte!", schrieb er.

Karel und Anis, wie Bushido bürgerlich heißt, kennen sich bereits seit über zehn Jahren: Nachdem seine Mutter immer ein großer Fan des Tschechen gewesen war, nahm er mit ihm zusammen den Song "Für immer jung" auf. Auch in Bushidos autobiografischem Film "Zeiten ändern dich" spielte Karel mit.

