Die Musikwelt trauert um Karel Gott (✝80)! Der Schlagerstar verlor am Dienstagabend endgültig den Kampf gegen die Leukämie. Schon vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass er einen Krebsrückfall erlitten hatte. Davon ließ er sich aber offenbar nicht entmutigen und hatte bis zuletzt große Pläne – unter anderem mit seinem Kollegen Florian Silbereisen (38): Die beiden sollten demnächst zusammen auf der Bühne stehen.

Auf seinem Facebook-Profil widmete der Ex von Helene Fischer (35) Karel liebevolle Worte und verriet, dass er offenbar an einem gemeinsamen Projekt mit dem "Biene Maja"-Interpreten gearbeitet hatte. "Wir waren mitten in den Vorbereitungen für einen großen Auftritt… Ich bin so traurig. Karel war ein ganz besonderer Mensch", erklärte der Sänger. Um welches Event es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Karel mit verschiedenen namhaften Künstlern zusammen – unter anderem auch mit Bushido (41). Der Rapper zeigte sich angesichts des Todes seines lieben Kollegen total fassungslos. "Heute ist ein großartiger Mensch von uns gegangen. Mein Beileid an die Hinterbliebenen", schrieb er in seiner Instagram-Story.

