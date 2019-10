Wie stark ist eigentlich die Konkurrenz bei Die Höhle der Löwen? In der beliebten Tüftlersendung kämpfen Gründer Folge für Folge um eine Investition in ihr Unternehmen – und die Löwen wiederum um den perfekten Deal! Brennen Frank Thelen (43), Judith Williams (47) und Co. jedoch für dieselbe Produktidee, kann es auch ganz schön laut werden – und das, obwohl die Investoren privat befreundet sind. Wenn es bei einem Pitch mal wieder ums Ganze geht: Sehen sich die Löwen gegenseitig als Kollegen oder doch eher als Konkurrenten?

Promiflash hat die "Höhle der Löwen"-Stars kürzlich beim Pressetag zur neuen Staffel in Hamburg getroffen und bei dieser Gelegenheit nachgehakt! Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (65) musste nicht lange überlegen: "Aber ganz klar als Konkurrenten! Man ist ja nicht zum Spaß in der Sendung, sondern man möchte ja investieren", stellte die 65-Jährige klar. Schließlich seien alle Löwen darauf aus, tolle Gründer zu finden. "Und wenn man sich begeistert für jemanden, für sein Produkt, und dann gibt's aber ein oder zwei Löwen, die genauso begeistert sind – dann kämpft man natürlich!"

Das sieht ihr Kollege – oder wohl eher Konkurrent – Georg Kofler (62) ganz ähnlich: "Also, ich betrachte uns im weiteren Sinne schon als ein Team, [...] aber innerhalb dieses Teams gibt es ganz klar einen natürlichen Wettbewerb – wie in der Marktwirtschaft, im unternehmerischen Leben auch", erklärte der Manager und führte weiter aus: "Wir sind in einem unternehmerischen Wettbewerb mit einer sportlichen Grundgesinnung." Überraschen euch diese Antworten? Stimmt ab!

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Die Investoren von "Die Höhle der Löwen" beim Photocall in Hamburg

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de