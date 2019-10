In ihrem neuen Buch spricht Katja Burkard (54) offen über das Altern! Die beliebte Moderatorin veröffentlichte Ende September "Wechseljahre? Keine Panik!" – in der Neuerscheinung erzählt sie, wie sich die Menopause auf ihr Leben auswirkte: Sie berichtet in diesem Zuge ehrlich von ihrer Beziehungskrise mit ihrem Partner Hans Mahr (70) – und noch ein Thema spricht sie sich in dem Buch von der Seele: Katja berichtet von ihren Beauty-Eingriffen!

In einem Gespräch mit Gala verriet sie: "Wenn ich übers Älterwerden spreche, dann sage ich auch ganz klar, dass ich mir zweimal im Jahr die Zornesfalte lahmlegen lasse und meine linke Augenbraue mit Botox anhebe." Ihr sei es inzwischen egal, was andere über sie denken würden. "Die einen finden mich gut, die anderen eben nicht", meinte die Blondine.

Ob Charlotte Würdig (41) die 54-Jährige dazu ermutigt hat, zu ihren Schönheitseingriffen zu stehen? Die Frau von Rapper Sido (38) gab in einem Interview zu, mit Botox experimentiert zu haben - dafür fand Katja erst im vergangenen April nur lobende Worte: "Ich meine, es ist ja irgendwo wirklich albern, was darüber immer veranstaltet wird. Ich finde es mutig, wie sie da hingeht und sagt: 'Also, ich lass das machen'."

