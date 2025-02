Katja Burkhard hatte mit 30 Jahren eine schwere Lebenskrise

Katja Burkard (59), bekannt als das Gesicht des RTL-Mittagsjournals, gibt überraschend offen Einblicke in ihre Vergangenheit. In ihrem neuen Buch "60 ist das neue 60" verrät die Moderatorin, dass sie mit 30 Jahren eine schwere Lebenskrise durchlebt und daher professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. "Ich habe die Hälfte meines Gehalts in die Praxis eines Psychotherapeuten gesteckt", erklärt sie darin rückblickend. Sie betont, wie entscheidend jene Sitzungen für ihren weiteren Weg gewesen seien.

Die Therapiesitzungen halfen der 59-Jährigen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Katja blickt mittlerweile mit Dankbarkeit auf diese schwierigen Zeiten zurück, da sie ihr geholfen hätten, sowohl beruflich als auch privat zu wachsen. Sie erklärt diesbezüglich gegenüber Bild: "Ich habe mich in diesen Sitzungen besser kennengelernt, war danach gefestigter und selbstbewusster. Ich habe oft einfach nur drauflos geredet. Dadurch hat sich viel in meinem Kopf sortiert."

Abseits ihrer Arbeit ist Katja seit vielen Jahren mit ihrem Partner Hans Mahr, einem ehemaligen RTL-Nachrichtenchef, liiert. Die beiden sind Eltern zweier Töchter namens Therese und Katharina. Trotz ihrer glücklichen Beziehung erlebten Katja und ihr Gatte aber auch schwierige Zeiten. In ihrem Buch "60 ist das neue 60" enthüllte die Bekanntheit, dass sie vorübergehend im Jahr 2022 getrennt gewesen seien. "Ich wollte nicht mehr. Ich musste mein Leben verändern", gestand sie in ihrem Werk.

Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr, September 2024

Getty Images Katja Burkard, August 2021

