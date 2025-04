So süß gratuliert Katja Burkard ihrer Tochter zum Geburtstag

Es kommt nicht oft vor, dass Katja Burkard (59) auf Instagram etwas Privates teilt. Zu diesem Anlass lässt sie es sich aber nicht nehmen: Ihre Tochter Katharina wurde in dieser Woche 18 Jahre alt – dafür stattete ihre Mama ihr einen Besuch in England ab, wo das Geburtstagskind zur Schule geht! "Liebste Katharina, seit 6570 Tagen bist du der Sonnenschein in unserem Leben! Und zu so einem großen Tag lässt die Mutti es sich dann auch nicht nehmen, mit ihrem Spezialkuchen überraschungsmäßig in deiner Schulpause in England aufzutauchen", schreibt Katja zu einem niedlichen Schnappschuss der Szene.

Die Überraschung der Moderatorin ist anscheinend geglückt: "Dein ungläubiger Blick war unbezahlbar! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." Dem niedlichen Text fügt Katja noch die Hashtags #love und #stolzestemama hinzu. Die Aktion kam nicht nur bei dem Geburtstagskind, sondern auch bei Katjas Fans supergut an! "So eine süße Aktion", schreibt eine Nutzerin, während eine andere bemerkt: "Ein Augenblick, bei dem einem das Herz aufgeht, weil dieser Augenblick voll von bedingungsloser Liebe ist."

Katharina ist die jüngere von ihren zwei Töchtern. Die große Schwester Marie-Therese ist 23 Jahre alt und hat bereits vergangenen Sommer ihren Bachelorabschluss im Studiengang Politics, Law and Economics an der IE-Universität in Madrid abgeschlossen. Beide Töchter stammen aus Katjas Beziehung mit Hans Mahr (75), ihrem früheren Chef bei RTL, mit dem sie bereits seit 1998 zusammen ist. Die beiden Lebensgefährten gehen gemeinsam durch dick und dünn und meisterten auch schon so manche Krise – in ihrem Buch "60 ist das neue 60" verriet die TV-Bekanntheit, dass sie sich 2022 für fast ein Jahr von ihrem Partner getrennt und anschließend wieder mit ihm zusammengefunden hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katja Burkard, August 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, ihre Tochter Marie-Therese und ihr Partner Hans Mahr im Juli 2024

Anzeige Anzeige