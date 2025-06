Fans begeistert: So heftig ist Katja Burkards Sportroutine

Katja Burkard (60) sorgt gerade mit eindrucksvollen Einblicken in ihre Fitnessroutine für Begeisterung. Die Moderatorin, die man normalerweise für ihre positive Ausstrahlung und natürlich ihre Rolle bei der TV-Sendung "Punkt 12" kennt, zeigte sich auf Instagram in einem neuen Licht. Sie präsentierte ihren Followern ihr hartes Training, das Gewichtheben und Liegestütze umfasst – und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Zu den Fotos schrieb sie "Feiertags-Morning-Workout" und wirkte sichtlich glücklich auf einem der Schnappschüsse.

Ihre Follower zeigten sich begeistert von der Fitnessleidenschaft der 60-Jährigen. "Das lässt sich sehen, wie du in Shape bist", kommentierte eine Userin, und ein anderer nannte sie bewundernd "Maschine Katja". Sport ist für Katja fest in den Alltag integriert. Besonders der Fokus auf den Unterkörper durch Cardio und Krafttraining hat für sie Priorität. Doch das Fitnessniveau der Moderatorin ist keine plötzliche Entwicklung: Noch im vergangenen Jahr hatte sie ihre sportliche Hingabe mit einem Training für den Kölner Halbmarathon unter Beweis gestellt, bei dem sie bis zu sechs Einheiten pro Woche absolvierte.

Dass Katja ihr Äußeres wichtig ist, hat sie auch in der Vergangenheit nie verheimlicht. Bereits vor wenigen Monaten sprach die Moderatorin in einem Video auf dem Instagram-Kanal der Brigitte total offen über den Einsatz von Botox – auch bei sich selbst. "Ich möchte nicht so zornig aussehen, wie es die Falte zwischen meinen Augenbrauen vermuten lässt", erklärte Katja damals und betonte in diesem Kontext, die Behandlung habe nichts mit mangelnder Akzeptanz des Alterns zu tun.

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Juni 2025

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Moderatorin, 2025

Getty Images Katja Burkard, TV-Moderatorin