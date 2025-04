Katja Burkard schickt sommerliche Urlaubsgrüße im Bikini

Katja Burkard (59), die beliebte RTL-Moderatorin, hat ihre Fans mit einem besonderen Schnappschuss aus dem Urlaub überrascht. Aktuell entspannt die 59-Jährige auf den traumhaften Malediven und teilte ein Foto von sich im Bikini auf Instagram. Mit einem locker fallenden, leicht transparenten Strandkleid, einer großen Sonnenbrille und einem Drink in der Hand posiert sie vor dem türkisblauen Meer und einem malerischen Sonnenuntergang. "Malediven…. Genau so, wie man es sich vorstellt … ", schrieb sie unter das Bild und begeisterte damit ihre Follower, die sie für ihre natürliche Ausstrahlung und den ungeschminkten Look feiern.

Besonders der Hauch von Eleganz und Lässigkeit, den das transparent offene Kleid mit Blick auf ihr Dekolleté vermittelt, wurde von vielen positiv hervorgehoben. Kommentare wie "Heiß!" oder "Du siehst großartig aus!" dominieren ihren Instagram-Beitrag. Katja, die seit Jahrzehnten für ihre souveräne Art bekannt ist, trifft offenbar erneut den Nerv ihrer Fans. Ihre offene und gleichzeitig bodenständige Haltung kommt dabei gut an.

Schon in der Vergangenheit hat Katja immer wieder mit ihrer offenen und ehrlichen Haltung begeistert. Zuletzt sprach sie auf dem Instagram-Kanal der Brigitte über den Einsatz von Botox, das sie nutzt, um kleine Falten zu glätten. Dabei betonte sie, dass jede Frau selbst entscheiden sollte, was für sie das Richtige ist. Zusätzlich zum beruflichen Erfolg legt Katja großen Wert auf einen aktiven Lebensstil. Aktuell trainiert sie bis zu sechsmal die Woche für den Köln Marathon.

Getty Images Katja Burkard, November 2024

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard im Juli 2024

