Katja Burkard im TV von süßer Liebesbotschaft überrascht

Katja Burkard feierte am vergangenen Montag ihren 60. Geburtstag – und mit ihr zusammen alle Kollegen und Fans von "Punkt 12". Zu ihrem Ehrentag hatte sich die Redaktion eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Neben einem Live-Auftritt von Ross Antony (50) und Videobotschaften von TV-Kollegen wie Joachim Llambi (60), Barbara Schöneberger (51) und Oliver Pocher (47) kam auch ihr Lebensgefährte Hans Mahr (75) zu Wort. "Ich liebe dich wie am ersten Tag. Wir sind seit einem Vierteljahrhundert zusammen und ein weiteres Vierteljahrhundert halten wir schon noch gemeinsam aus", machte er seiner Katja vor laufenden Kameras eine rührende Liebeserklärung.

Bereits seit 1998 gehen die beiden Medienpersönlichkeiten gemeinsam durchs Leben. Damals war Hans noch Katjas Chef bei RTL. Vor den Traualtar traten die beiden nie, die Geburten ihrer beiden gemeinsamen Töchter, Marie-Therese und Katharina, machten sie trotzdem zu einer glücklichen Familie. Auch wenn es nach einer Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch klingt, gingen auch sie durch schwere Zeiten. Wie die Moderatorin in ihrem vor Kurzem veröffentlichten Buch "60 ist das neue 60" offenbarte, trennten sie sich vorübergehend im Jahr 2022. Fast ein Jahr legten sie eine Pause ein – bis Katja schließlich während einer Reise klar wurde, dass sie ihr Leben nicht ohne ihren Hans verbringen wolle.

Auch eine ihrer beiden Töchter hinterlässt ihrer Mama niedliche Geburtstagsgrüße in der Liveshow. "Du warst für mich schon immer ein Vorbild. Mit deiner Stärke und Positivität hast du mir beigebracht, wie man [...] für sich selbst und andere kämpft", liest sie liebevoll aus einem Brief vor. Geburtstagsüberraschungen wie diese sind in der Familie Burkard-Mahr wohl keine Seltenheit. Erst Anfang dieses Monats wurde Katharina 18 Jahre alt und zu ihrem Ehrentag von Mama Katja auf dem Hof ihrer Schule in England überrascht.

Getty Images Hans Mahr und Katja Burkard im Februar 2025

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard und ihr Tochter Katharina, April 2025

