Katja Burkard über Botox-Behandlung: "Jeder, wie er möchte"

Katja Burkard (59) hat sich zur Nutzung von Botox geäußert und erklärt, warum sie sich für diese Art von Beauty-Behandlung entscheidet. In einem Video, das auf dem Instagram-Kanal der Brigitte veröffentlicht wurde, sprach die RTL-Moderatorin offen darüber, dass sie in ihrer Stirn Botox anwenden lässt, um gezielt Zornesfalten zu glätten. "Ich möchte nicht so zornig aussehen, wie es die Falte zwischen meinen Augenbrauen vermuten lässt", erklärte die 59-Jährige. Dabei betonte sie, dass die Behandlung nichts mit einem mangelnden Akzeptieren des Alterns zu tun habe.

In dem Interview kritisierte Katja gleichzeitig die gesellschaftliche Haltung gegenüber Schönheitsbehandlungen und forderte mehr Akzeptanz. "Das hat doch nichts mit Würde zu tun", sagte die "Punkt 12"-Moderatorin mit Nachdruck. Sie ergänzte, dass Frauen sich nicht rechtfertigen müssen sollten, wenn sie etwas für ihr Wohlbefinden tun. "Ich finde es würdeloser, wenn Männer mit jüngeren Partnerinnen zusammen sind, die ihre Enkelinnen sein könnten", fügte sie hinzu. Während Kritiker in den sozialen Medien diese Aussagen relativierten, bekam Katja von vielen Zuspruch. Zustimmende Kommentare wie "Das sollte jeder selbst entscheiden" und "Eindeutig deine Sache" dominierten. Auch Frauke Ludowig (61) zeigte ihre Unterstützung mit einem Emoji.

Katja ist bekannt dafür, viel Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild zu legen und gleichzeitig einen aktiven Lebensstil zu führen. So bereitet sie sich derzeit intensiv auf den "Köln Marathon" vor und trainiert bis zu sechsmal pro Woche – eine große Steigerung zu ihrem bisherigen Pensum. Doch auch mit Humor begegnet sie Veränderungen, wie ihr vor Kurzem ausprobiertes, überraschendes Make-over bewies, bei dem sie ihre berühmte Lockenmähne gegen glatte Haare tauschte. Ob bei herzlichen Einblicken in ihr Leben oder klaren Statements: Katja bleibt sich selbst treu – und das schätzen ihre Fans an ihr.

Getty Images Katja Burkard, August 2021

Getty Images Katja Burkard, November 2024

