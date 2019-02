Nun gibt es endlich Gewissheit im Fall von Colin Kroll! Der Gründer von mehreren erfolgreichen Apps, darunter Vine oder HQ Trivia, wurde am 16. Dezember tot in seiner Wohnung gefunden. Gerade einmal 34 Jahre wurde er alt. Erst jetzt – knapp zwei Monate nach dem plötzlichen Tod des Unternehmers – steht endlich die Todesursache fest: Colin starb an einer Überdosis!

Wie die New Yorker Gerichtsmedizin gegenüber People bestätigte, wurde dem Unternehmer eine Drogenüberdosis zum Verhängnis. Demnach konnten gleich vier verschiedene Substanzen nachgewiesen werden, die zu Colins Tod führten: die Opioide Fentanyl und Fluoroisobutyryl Fentanyl sowie Heroin und Kokain.

Von Anfang an hatte es Vermutungen gegeben, dass Colin an einer Überdosis starb. Schon kurz nach seinem Tod meldete sich Colins Vater Alan öffentlich zu Wort. Er war der Ansicht, dass Colins harte Arbeit und sein Wohnort New York die bereits vorhandenen Drogenprobleme noch verschlimmert hätten. "All das führt dazu, zu viele oder schlechte Drogen zu nehmen und eine Überdosis zu erleiden", erklärte er in einem Interview mit der New York Times.

Getty Images Colin Kroll bei einer Preisverleihung

Getty Images Colin Kroll bei den Variety Breakthrough of the Year Awards 2014

Getty Images Lil Jon und Colin Kroll bei den Variety Breakthrough of the Year Awards



