Babyfreuden bei Simone Ormesher! Im März dieses Jahres verkündete die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin, dass sie und ihr Partner Matt Thorne den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem gab die werdende Mama ihren Fans in den sozialen Netzwerken regelmäßig Updates zu ihrer Schwangerschaft. Am vergangenen Mittwoch war es dann endlich so weit: Ihre kleine Tochter hat das Licht der Welt erblickt.

Auf Instagram postete die frischgebackene Mutter ein Foto von ihrem Kind und verriet auch direkt den Namen ihrer Kleinen: Sie heißt Gracie-Mae Kathleen Thorne. "Sie ist schöner, als wir uns jemals hätten vorstellen können", schrieb Simone zu dem Bild. Nach der Geburt habe es Komplikationen mit der Atmung ihrer Tochter gegeben. Deshalb sei sie nun zur Beobachtung auf der Intensivstation. Doch ihr gehe es so weit gut und Simone ist optimistisch, dass sie ihr süßes Mädchen schon in wenigen mit nach Hause nehmen kann.

Auch der stolze Papa meldete sich auf seinem Profil zu Wort und geriet beim Anblick seiner kleinen Familie richtig ins Schwärmen. "Worte können die Emotionen und Gefühle, die ich für diese beiden Mädchen habe, nicht beschreiben. [...] Ich bin so stolz auf euch beide und liebe euch von ganzem Herzen", schrieb der Brite zu einem Mama-Tochter-Pic.

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher in der 36. Schwangerschaftswoche

Instagram / simone.ormesher Gracie-Mae Kathleen Thorne, Tochter von Matt Thorne und Simone Ormesher

Instagram / mattthorne23 Matt Thorne und Simone Ormesher im November 2018

