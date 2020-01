Erst im Oktober des vergangenen Jahres brachte Simone Ormesher ihre Tochter Gracie-Mae Kathleen zur Welt. Nach der Entbindung hat sich die ehemalige Kandidatin der britischen Version von Der Bachelor jedoch nicht auf ihren Schwangerschaftspfunden ausgeruht, sondern ihnen nach recht kurzer Erholung den Kampf angesagt. Nur drei Monate nach der Geburt überrascht Simone jetzt ihre Follower im Netz mit ihrem superdurchtrainierten Körper!

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie eine sexy Aufnahme. In einem knappen roten Bikini-Oberteil und einem grauen String schießt sie mit einer Tube Sonnencreme in der Hand ein Selfie vor dem Badezimmer-Spiegel. "In der Sonne gehe ich auf Nummer sicher", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Von den Spuren der Schwangerschaft ist an ihrem Body nichts mehr zu erkennen.

Sofort nach der Geburt ihrer Kleinen hatte Simone das Ziel, so schnell wie möglich wieder ihr altes Gewicht zu erreichen. In den ersten sechs Wochen nach der Entbindung habe sie erst einmal locker ihr Leben als Mutter genießen wollen. "Ich werde mich aber auf die richtige Ernährung konzentrieren und dann langsam wieder in meine Fitness-Routine zurückkehren, sobald mein Geist und mein Körper geheilt sind", ließ sie ihre Fans vor wenigen Monaten auf Instagram wissen.

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher, Reality-TV-Star

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher, Januar 2020

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher drei Monate nach der Geburt ihres Kindes

