Von der Babykugel zur durchtrainierten Fitness-Bombe in nicht mal einem Monat! Anfang Oktober wurde Simone Ormesher zum ersten Mal Mutter. Und nur kurz nach der Geburt ihrer Tochter Gracie-Mae Kathleen sagte die ehemalige Kandidatin der britischen Bachelor-Version ihren Schwangerschafts-Pfunden den Kampf an. So kurz nach der Entbindung gibt die Neu-Mami jetzt ein Body-Update im Netz, das kaum zu glauben ist: Die Britin hat schon wieder einen astreinen Waschbrettbauch!

Am Freitag postete der Reality-TV-Star einen Schnappschuss auf Instagram und zeigt sich darauf in einem besonders knappen Outfit. Dem Betrachter springen dabei vor allem die gestählten Muskeln des TV-Stars ins Auge. Auch einige Follower rieben sich bei diesem Anblick ungläubig die Augen: "Ernsthaft, hast du nicht gerade ein Baby bekommen? Ich hatte nach meinen Babys die Größe von fünf Wohnblöcken", kommentierte eine Userin, während ein anderer fragte: "Wie ist das möglich?"

Schon acht Tage, nachdem Simones Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hatte, war von einem Schwangerschafts-Bauch bei der Reality-Darstellerin nichts mehr zu sehen. "Ich bin so glücklich mit der Entwicklung meines Körpers. Es ist unglaublich, wie das funktioniert – vor allem, wenn ich bedenke, dass ich vergangenen Dienstag noch Gracie-Mae in mir trug", schrieb die Blondine auf ihrem Kanal.

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher drei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher, Reality-TV-Star

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher wenige Tage nach der Geburt ihrer Tochter

