Endlich trägt ihre Liebe Früchte! Die ehemalige Single-Lady Simone Ormesher datete sich als Kandidatin nicht nur durch die britische Ausgabe von Der Bachelor, sondern kurz darauf auch durch das australische Pendant zur Kult-Kuppelshow Bachelor in Paradise. Ihre Bemühungen, den Partner fürs Leben zu finden, blieben trotzdem vergeblich! Doch dann lernte sie den Briten Matt Thorne kennen und lieben – gemeinsam mit ihm verzückt sie nun ihre Fans mit einer zuckersüßen Enthüllung: Simone wird zum ersten Mal Mama!

"Endlich kann ich es mit euch teilen: Wir erwarten einen kleinen Prinzen oder eine kleine Prinzessin", ließ die blonde Beauty am Mittwoch auf Instagram die Bombe platzen. "Abgesehen davon, dass ich mich 24 Stunden am Tag übergeben muss, bin ich so unsagbar glücklich und bereits so voller Liebe für diesen kleinen Menschen", brachte sie ihre Freude weiter zum Ausdruck. Dazu postete Simone einen Schnappschuss von einem Strampler, einem Ultraschallbild und einer Tafel, die den voraussichtlichen Geburtsmonat verrät: "Im Oktober gibt es ein 'Mini-Us'", lauten die Zeilen.

Auch ihr Liebster Matt hält auf der Foto- und Videoplattform mit den erfreulichen Nachrichten nicht hinterm Berg. "Nur Gott weiß wohl, was das für ein kleiner Racker wird, aber es passiert wirklich", schreibt der Fußball-Fanatiker dazu.

Instagram / simone.ormesher Simone Ormeshers und Matt Thornes Baby-Verkündung

Anzeige

Instagram / mattthorne23 Matt Thorne und Simone Ormesher im November 2018

Anzeige

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de