Bye, bye, Schwangerschaftspfunde – hallo Bikinifigur! Simone Ormesher und ihr Partner Matt Thorne wurden vergangene Woche zum ersten Mal Eltern. Seitdem teilt die frischgebackene Mama regelmäßig Bilder mit ihrem Töchterchen Gracie-Mae Kathleen und von ihrem After-Baby-Body – und der kann sich wirklich sehen lassen. Unglaublich, aber wahr: Die ehemalige Teilnehmerin der britischen Bachelor-Show hat nur acht Tage nach der Geburt ihres Kindes wieder ihr altes Gewicht zurück.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Reality-Show-Bekanntheit ein Foto, das ihre schmale Körpermitte zeigt. Wo noch vor wenigen Tagen ein XXL-Babybauch war, lässt sich nun beinahe ein Sixpack erahnen. "Acht Tage nach der Geburt: Ich bin so glücklich mit der Entwicklung meines Körpers. Es ist unglaublich, wie das funktioniert – vor allem, wenn ich bedenke, dass ich vergangenen Dienstag noch Gracie-Mae in mir trug", schrieb sie zu dem sexy Spiegel-Selfie in Sport-BH und Jogginghose.

Diese beeindruckende Transformation hat die Blondine ihrer Meinung nach vor allem ihrer gesunden Ernährung zu verdanken, denn trainiert habe Simi zuletzt gar nicht mehr. "Außerdem habe ich meinen Bauch zweimal täglich mit Cremes eingerieben und ich glaube wirklich, dass mir das geholfen hat, wieder mein Prä-Schwangerschafts-Gewicht zu erreichen", erklärte die Beauty weiter.

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher mit Töchterchen Gracie-Mae Kathleen

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher in der 36. Schwangerschaftswoche

Instagram / simone.ormesher Simone Ormesher, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

