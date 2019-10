Bei Das Supertalent werden die Hüllen fallengelassen! Die Castingshow ging am Samstag in die fünfte Runde. Es gab wieder allerhand zu sehen – was man irgendwann auch schon mal gesehen hat. Sänger, Akrobaten, Tänzer... doch das, was Duckie L'Orange auf der Bühne präsentierte, gab es so wohl noch nie – und hinterlässt die Zuschauer komplett verstört: Denn die Komikerin nutzte für ihre Performance ihren nackten Popo auf skurrile Weise!

Da musste sich das Publikum die Augen reiben, als die gebürtige Australierin rückwärts bellend über die Bühne dackelte und dabei die Zeichnung eines Hundes auf ihren blanken Pobacken hatte. Als die 33-Jährige dann auch noch eine Kette mit Würstchen durch die "Mund"-Ritze des Hundes zog, konnten viele Twitter-User nur noch den Kopf schütteln: "Oh man, sie zieht sich die Wurst durch die Kimme? Bizarr", schreibt ein User. Ein anderer Follower kann es kaum glauben: "Ist das euer f*cking Ernst?", während ein anderer fast beeindruckt ist: "Aber klasse, wenn man so ein Selbstbewusstsein hat, sich so zu präsentieren."

Doch konnte sich Duckie mit ihrem denkwürdigen Auftritt einen Platz in der nächsten Runde sichern? Dass Bruce Darnell (62) schon während ihres Gigs versuchte, zu flüchten, sagt wohl alles! Für die Ulknudel gab es dreimal Nein!

Instagram / duckielorange Duckie L'Oranges Hintern

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Instagram / duckielorange Duckie L'Orange, Komikerin

