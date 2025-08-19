Ihr gönnt Kevin Schäfer den Sieg bei "Villa der Versuchung"

Kevin Schäfer musste kurz vor dem Finale von Villa der Versuchung das Handtuch werfen und die Show verlassen. Trotz seines Ausscheidens zeigt sich der Reality-TV-Star alles andere als verbittert. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Prince Charming-Star, dass er einer seiner Mitstreiterinnen ganz besonders die Daumen drückt – Jasmin Herren (46)! "Von denen, die jetzt noch dabei sind, wünsche ich Jasmin [den Sieg] am meisten", betonte er. Anders sieht es bei Patricia Blanco (53) aus, die für ihn "auf keinen Fall" den Gewinn einfahren sollte.

Kevin sieht seinen Rauswurf inzwischen gelassen und denkt schon an seine nächsten TV-Projekte. Gegenüber Promiflash enthüllt er, bereits an zwei weiteren Projekten teilgenommen zu haben. "Es wurden zwei abgedreht und eventuell bin ich bald wieder weg", erzählt die The 50-Bekanntheit. Weitere Details darf er nicht äußern – dafür offenbart er aber, welche Shows ihn besonders reizen: "Forsthaus Rampensau und Promis unter Palmen finde ich auch ganz toll. Aber die Champions-League ist natürlich der Dschungel."

Wo Fans den ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidaten als Nächstes verfolgen dürfen, bleibt also abzuwarten. Nun steht aber auch erstmal das Finale von "Villa der Versuchung" an. In der vergangenen Folge musste sich zunächst Jimi Blue Ochsenknecht (33) verabschieden: Der "Wilde Kerle"-Star wurde bereits vor der Exit-Zeremonie herausgewählt. Später traf es dann Kevin. Somit blieben sechs Promis im Rennen um den Sieg: Sara Kulka (35), Steven Graf Bernadotte von Wisborg, Raúl Richter (38), Manni Ludolf (63) sowie Jasmin und Patricia.

