"Wahrheit kommt": Alex Reid will Ex Katie Price entlarven

Katie Price (47) steht erneut in den Schlagzeilen. Diesmal wegen eines Videos, das ihr Ex-Mann Alex Reid (50) veröffentlicht hat: Der ehemalige Cage-Fighter erklärte auf Instagram, er wolle die "Wahrheit über die vergangenen Jahre" ans Licht bringen. In dem Clip, der vermutlich aus dem Jahr 2020 stammt, ist Katie mit einer Menge Bargeld zu sehen – und das, obwohl sie 2019 zweimal und im vergangenen Jahr erneut aufgrund einer hohen Steuerschuld für zahlungsunfähig erklärt worden war. "Hier ist ein Haufen Geld... ich sortiere es nur gerade", prahlt die TV-Persönlichkeit, während ihre Tochter Princess Andre (18) neben ihr sitzt.

Zwar gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass Katie das Bargeld nicht deklariert hat – dennoch scheint ihr Ex-Mann entschlossen, sie zu entlarven. "Seit Jahren sehe ich mit an, wie Geschichten – viele davon falsch, übertrieben oder bewusst verdreht – an die Öffentlichkeit gebracht werden. Fake News sind nicht nur eine Schlagzeile, sie zerstören Leben, Ruf und Familien", schreibt Alex in seinem Beitrag und ergänzt: "Ich habe lange genug geschwiegen. Jetzt ist es an der Zeit, zu reden. Dabei geht es nicht um Klatsch oder Drama – es geht um die Wahrheit."

Während Katie derzeit ohnehin in einem erbitterten Streit mit ihrem Ex-Mann Peter (52) Andre steckt, äußerte sie sich bereits über ihre Vertreter zu dem Enthüllungsvideo ihres Ex-Partners. In einem Statement, das Daily Mail vorliegt, wies sie den Vorwurf zurück, über ihre finanzielle Situation gelogen zu haben. "Dieses Video wurde bereits vor mehreren Monaten mit Katies Insolvenzverwalter geteilt. [...] Das gezeigte Bargeld gehörte nicht Katie, und das im Video erwähnte Eigentum wurde im Rahmen der finanziellen Auseinandersetzungen aus der Scheidung von Peter Andre geregelt", hieß es darin. Darüber hinaus erklärte eine Quelle aus dem Umfeld des Sängers: "Peter wird dies mit seinen Anwälten klären."

Getty Images Alex Reid und Katie Price, Mai 2010

Getty Images Katie Price im November 2023

Getty Images Katie Price und Peter Andre