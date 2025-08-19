So bleibt Ana Johnson während ihrer Schwangerschaft positiv

Ana Johnson (32) gab nun Einblicke in ihre aktuellen Schwangerschaftserfahrungen und verriet, wie sie in dieser Zeit positiv bleibt. Die Influencerin schrieb auf Instagram, dass Aktivitäten wie Spaziergänge in der Natur, Ablenkung durch ihre Familie und Freunde sowie Meditation eine große Hilfe für sie seien. "In der zweiten Schwangerschaft bin ich etwas entspannter. Ich glaube, Maui hat mich ein Stück weit geheilt und mir das Vertrauen zu meinem Körper zurückgegeben", erklärte sie. Ana, die auf ihrer Reise zum Elternwerden schon viele Höhen und Tiefen durchlebt hat, sprach jedoch auch offen über weniger gute Tage und ihre Ängste.

Diese Offenheit ist für Ana ein wichtiger Schritt, um mit schwierigen Erfahrungen umzugehen. Sie machte deutlich: "Es gibt kein Geheimrezept. Wer schon Verluste verkraften musste, kann diese Erfahrungen nicht einfach so vergessen." Besonders hilfreich sei der Austausch mit Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Darüber hinaus betonte sie, wie wichtig es für sie sei, sich Ablenkung zu suchen und sich mit Aktivitäten zu beschäftigen, die ihr guttun.

Ana und ihr Mann Tim Johnson schweben seit der erfreulichen Nachricht über die zweite Schwangerschaft auf Wolke sieben. In ihrem bewegenden Instagram-Beitrag sprach sie davon, dass "Pünktchen", wie das ungeborene Baby liebevoll genannt wird, sich festgehalten hat. Bereits bei ihrem ersten Kind teilten die beiden ihren Weg in die Elternschaft mit ihren Fans und garantierten dabei stets authentische Einblicke ins Leben als junge Familie.

Ana Johnson, deutsche Influencerin

Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui

Ana Johnson und ihre Familie, 2025