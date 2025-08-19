Absage: Elton John und Co. ruinieren Junggesellinnenabschied

Elton John (78) und David Walliams (53) sorgten mit ihrem jüngsten Auftritt in Cannes für reichlich Aufsehen. Im noblen La Guérite Restaurant auf der Île Ste-Marguerite veranstalteten die beiden Stars ein "semi-privates Event". Doch nicht für alle Gäste verlief der Tag erfreulich: Eine Frauengruppe, die dort eigentlich den Junggesellinnenabschied ihrer Freundin feiern wollte, musste laut Daily Mail ihre Pläne kurzfristig über den Haufen werfen. Ihre Reservierung, die bereits im Mai getätigt worden war, wurde weniger als 24 Stunden vorher zugunsten des Promi-Events storniert. Eine der Betroffenen machte ihrem Ärger unter einem Instagram-Post von David Luft und schrieb: "Hoffe, ihr hattet Spaß – wegen euch wurde unser Tisch für den Junggesellinnenabschied abgesagt."

Unterdessen machte David Walliams das Beste aus der Situation und teilte Eindrücke des glamourösen Lunchs auf seinen Social-Media-Kanälen. Besonders ins Auge fiel ein Video, in dem der Comedian ausgelassen zu Whitney Houstons (†48) "I Wanna Dance with Somebody" tanzte. Rhythmisch bewegte er sich am Tisch und brachte damit immer wieder Elton John zum Lachen, der in einem sommerlichen Hemd strahlte. Auch das übrige Publikum hatte sichtlich Freude an der spontanen Tanzeinlage, während Elton bestens gelaunt sogar mitsang. Mit am Tisch saßen übrigens auch die Heartstopper-Jungstars Kit Connor (21), Joe Locke (21) und Tobie Donovan, die gemeinsam mit den beiden die Sonne genossen.

Für Elton John war dieser Ausflug alles andere als ungewöhnlich. Der legendäre Musiker besitzt eine luxuriöse Villa an der Côte d'Azur, nur wenige Kilometer von Cannes entfernt. Als Gastgeber solcher besonderen Momente ist er dafür bekannt, Freunde und Familie zu unvergesslichen Veranstaltungen einzuladen. Über die Jahre hat sich der Sänger ein enges Netzwerk in der Promiszene aufgebaut – dazu zählt auch sein Ehemann David Furnish (62), der ihn erst im Juli an eben diesem Ort begleitet hatte. David Walliams, selbst für seine schillernde Persönlichkeit bekannt, erwies sich dabei als perfekter Begleiter für ausgelassene Sommertage.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images David Walliams, britischer Schauspieler und Kinderbuchautor

Anzeige Anzeige