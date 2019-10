Auf der Videoplattform YouTube herrscht aktuell Ausnahmezustand: Einer der erfolgreichsten US-amerikanischen Produzenten, Shane Dawson (31), bringt einmal mehr eine packende Dokuserie über Make-up-Guru Jeffree Star (33) heraus. Die erste Episode veröffentlichte er bereits am 1. Oktober – und darin wurde grob angeschnitten, welche Themen im Zentrum stehen sollen. Neben der Entstehung einer Lidschatten-Palette sollen auch heikle Geschehnisse wie beispielsweise der Shitstorm um Beauty-YouTuber James Charles (20) angesprochen werden. Auch die deutsche Szene freut sich riesig auf die Enthüllungen – wie etwa Sami Slimani (29) und Schwester Lamiya!

Promiflash traf Sami und Lamiya in Berlin auf dem YouTube Goldene Kamera Digital Award und sprach sie auf das YouTube-Highlight im Herbst an. Vor allem die 32-Jährige könne es kaum noch erwarten, endlich einzuschalten – denn sie sei heimlich Jeffree-Fan! "Er ist ein Phänomen und ein sehr ehrlicher Mensch, deswegen schlägt der auch immer so hohe Wellen. Ich rechne ihm hoch an, dass er einfach sich selbst treu bleibt und immer das sagt, was ihm auf dem Herzen liegt", berichtete sie begeistert.

Sami dagegen interessiere sich eher für das Genie hinter der Serie, denn tatsächlich habe er in der Vergangenheit mehr als einmal die Gelegenheit gehabt, den Vlogger persönlich kennenzulernen: "Ich kenne Shane schon seit 2009. Ich habe ihn relativ zeitnah nach meinem Start getroffen, auf der VidCon. Seitdem folge ich ihm", erzählte er. Besonders schätze er an dem 31-Jährigen, dass er trotz seines immensen Erfolges immer noch der Videoplattform treu bleibe. "Ich finde, wie dokumentarisch er das verfilmt, das ist auf einem Level mit Streaming-Plattformen wie Netflix oder Amazon-Prime." Die zweite Episode gibt es übrigens seit vergangenem Freitag auf Shanes Channel zu sehen!

WENN.com Lamiya Slimani beim Deutschen Parfumpreis 2018

https://www.youtube.com/user/jeffreestar Jeffree Star und Shane Dawson

Splash News Sami Slimani beim Launch-Event von "Beetique"

