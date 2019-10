Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben ihre Afrikareise beendet. Zehn Tage lang waren sie durch Südafrika, Botsuana, Angola und Malawi gereist. Auch Söhnchen Archie Harrison durfte zum allerersten Mal bei einer Royal-Tour dabei sein – und begeisterte alle Royal-Fans bei einem Treffen mit Erzbischof Desmond Tutu. Für Harry und Meghan war das aber wohl nicht das einzige Highlight ihrer Reise. Sie teilten ein Video mit den schönsten Momenten ihrer Afrika-Tour!

In einem kurzen Clip auf Instagram sieht man, wie viel Spaß das königliche Paar bei seiner Tour hatte. Mal tanzt Meghan auf der Straße, dann liegt Harry entspannt im Gras, um seiner Foto-Leidenschaft nachzugehen, und immer wieder werden unzählige aufgeregte Fans begrüßt – Langeweile kam auf ihrer XXL-Tour, bei der sie insgesamt über 24.000 Kilometer zurückgelegt haben, jedenfalls nicht auf. "Ihr sollt wissen, dass ihr uns so viel Inspiration, so viel Hoffnung und vor allem so viel Freude geschenkt habt", heißt es in dem Post weiter.

Harry und Meghan wollen mit ihrem Throwback aber nicht nur darauf aufmerksam machen, wie sehr ihnen Afrika gefällt, sondern auch auf die vielen wichtigen Themen und Probleme, die sie während der vergangenen zehn Tage angesprochen haben. Meghan hat sich vor allem für Bildung bei Frauen eingesetzt. Harry hingegen machte unter anderem auf die Gefahr durch Landminen aufmerksam – ein Thema, das schon seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) beschäftigt hat.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison

SplashNews.com Herzogin Meghan in Südafrika

Getty Images Prinz Harry in Angola im September 2019

