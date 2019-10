Sind das die neuen Dschungelcamp-Kandidaten? Anfang 2020 geht die beliebte Unterhaltungsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in die bereits 14. Runde – dann wird der australische Urwald wieder die temporäre Behausung der prominenten Teilnehmer unter freiem Himmel. Wie immer werden die Celebrities von RTL erst kurz vor Sendebeginn bekannt gegeben. Doch diese sieben Stars sollen bereits zugesagt haben!

Laut Bild-Informationen möchte Laura Müller (19) es besser als ihr Schatz Michael Wendler (47) machen, der 2014 nach nur kurzer Zeit den berühmten Exit-Satz in den Dschungel schrie. Eine Mamarolle könnte für die 19-Jährige Daniela Büchner (41) übernehmen, denn auch sie soll zu den Kandidatinnen zählen, ebenso wie Jürgen Trovatos (57) Tochter Sharon – ob die 27-Jährige genau so ein loses Mundwerk wie ihr berühmter Papa im Promi Big Brother-Haus haben wird?

Doch auch für das weibliche Zuschauerauge scheint gesorgt zu sein: Angeblich zieht Ex-Bachelor Paul Janke (38) in die Trash-Wildnis. Auch Matthias Mangiapanes (36) bessere Hälfte Hubert Fella (51), Sänger Ennesto Monté (44) und Ex-DSDS-Sieger Alphonso Williams (57) wollen sich angeblich den Herausforderungen in Australien stellen. Letzterer sollte eigentlich schon vor zwei Jahren in das Camp ziehen, fiel wegen Krankheit jedoch aus.

Actionpress/ Meister,Marco Laura Müller und Michael Wendler im Juli 2019

azee/ ActionPress TV-Star Daniela Büchner

Getty Images Paul Janke im November 2016 in Köln

