Will Kim Kardashian (38) gar nicht weg aus Kalifornien? Eigentlich hatte Kanye West (42), der Ehemann der Influencerin, bereits eine Ranch für seine Familie in Wyoming gekauft – einem Ort, an den es das Paar samt Kindern oft zum Urlauben hinzieht. Das Reality-TV-Sternchen offenbarte bereits zuvor, wie gerne der Musiker in diese Gegend ziehen würde, und angeblich gab es auch konkrete Pläne für einen Umzug. Doch Kim möchte ihre bisherige Heimat gar nicht verlassen!

Radar Online berichtet, dass Kim ihrem Mann zuliebe umziehen würde, allerdings könne sie dem Ortswechsel nicht wirklich etwas abgewinnen. "Kim macht gute Miene zum bösen Spiel", offenbart ein Insider. Die Mutter sei kein großer Fan des Lebens in der unendlichen Weite der Natur, von der Wyoming geprägt sei. Die Netz-Beauty habe ihr Leben lang in Los Angeles gewohnt und sei einfach ein Stadtkind. "Aber das Problem ist, dass Kanye sich noch nie so entspannt wie draußen auf dem Land gefühlt hat", so der anonyme Berichterstatter.

Die Quelle befürchtet zudem, dass das Umzugsdebakel für Schwierigkeiten in ihrer Ehe sorgen könne: "Es wurde noch nie so deutlich, dass sie sehr unterschiedliche Menschen sind", erklärt der Informant. Was meint ihr – wird die Familie in L.A. bleiben oder ihr neues Anwesen in Wyoming beziehen? Stimmt ab!

Instagram / kimkardashian Kanye, North, Saint und Kim Wes

Splash News Kim Kardashian, Influencerin

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian auf der Met Gala 2019

Was meint ihr – wird die Familie in L.A. bleiben oder ihr neues Anwesen in Wyoming beziehen?



