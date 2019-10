In wenigen Wochen stehen endlich wieder die Stars auf dem Eis! Am Mittwoch wurden alle diesjährigen Dancing on Ice-Teilnehmer bekannt gegeben. Unter anderem wollen Ex-Germany's next Topmodel-Girl Klaudia Giez (23), Nadine Klein (34) und Jenny Elvers (47) in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Sarah Lombardi treten. Doch wer hat wirklich das Zeug zum Kufenheld 2020? Die Promiflash-Leser haben jetzt schon ihren Favoriten auf den Titel gewählt!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 10. Oktober, 09.45 Uhr) sehen 1.896 Fans von insgesamt 3.420 Stimmen (55,4 Prozent) Eric Stehfest (30) jetzt schon als Gewinner. Der Ex-GZSZ-Schnuckel dürfte vor allem mit seiner Let's Dance-Erfahrung gepunktet haben. Aber auch der ehemaligen Bachelorette trauen die Leser viel zu. Nadine landet mit 415 Userstimmen (12,1 Prozent) etwas abgeschlagen auf dem zweiten Platz der Umfrage. Dicht dahinter trauen immerhin 330 User (9,6 Prozent) Joey Heindle (26) den Sieg zu.

Die Zuschauer sind allerdings nicht so von Jennys Eiskunstlaufkünsten überzeugt. Mit gerade einmal 72 Stimmen (2,1 Prozent) landet die 47-Jährige auf den achten Platz der Umfrage. Noch weniger Potenzial sehen die Supporter allerdings in Model André Hamann mit 64 Votes (1,9 Prozent) und Fußballerin Nadine Angerer (40), die gerade einmal 50 Stimmen (1,5 Prozente) der Umfrage ergattern konnte.

Instagram / ericstehfest Schauspieler Eric Stehfest

Anzeige

Getty Images Nadine Klein im Januar 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de