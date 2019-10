Endlich steht die Promi-Riege für Dancing on Ice! Joey Heindle (26) war bereits im August als Kandidat der Eiskunstlauf-Show verkündet worden. Wenige Wochen darauf folgten erste Spekulationen über seine möglichen Konkurrenten. Bis dato waren die Namen Jenny Elvers (47), Jens Hilbert (41), Peer Kusmagk (44) und Nadine Klein (34) im Umlauf. Nun ist klar, dass diese Promis tatsächlich antreten – und auch ihre Mitstreiter sind bekannt!

Wie Bild mit ersten Foto-Einblicken zeigt, werden sich zehn Teilnehmer in der zweiten "Dancing on Ice"-Staffel aufs Eis wagen. Influencerin Klaudia Giez (23), Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21), GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (30), Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (40) und Model André Hamann vervollständigen die diesjährige Kandidatenliste. Auf den Bildern in den Trainingskostümen sticht besonders die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin heraus: Klaudia mit K trägt ihren Buchstaben auf dem Dress!

Ganz pannenfrei sind die zehn potenziellen Nachfolger der amtierenden Siegerin Sarah Lombardi (26) aber nicht in ihr Abenteuer gestartet: Zweifach-Papa Peer ist beim Training gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie schlimm es den Moderator getroffen hat, wird sich zeigen – bis zur ersten Live-Sendung am 15. November hat der 44-Jährige noch Zeit, sich zu erholen.

Getty Images Lina Larissa Strahl beim Echo 2018

Florian Ebener / Getty Images Ex-GNTM-Kandidatin Klaudia Giez beim Finale der Show 2018

ActionPress Janni und Peer Kusmagk bei der Premiere des Michael Jackson Musicals "Beat It!"

Essler, Christian/ ActionPress GZSZ-Star Eric Stehfest

Instagram / nadine.kln Nadine Klein

AEDT/WENN.com Jens Hilbert bei der Tribute to Bambi Gala

Instagram / joeyheindle Joey Heindle im September 2019

Matthias Hangst / Staff / Getty Images Nadine Angerer beim FIFA Ballon d'Or 2015

WENN.com Jenny Elvers bei der Tribute to Bambi Gala in Berlin

Getty Images André Hamann, Influencer und Model



