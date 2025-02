Ohne Eriks Wissen: Edith Stehfest schaffte neuen Hund an

Edith Stehfest hat für eine tierische Überraschung gesorgt! Während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp in Australien beschloss die Sängerin spontan, das Familienleben um einen neuen Mitbewohner zu erweitern: Welpe Ninja. Edith unterschrieb nach eigener Aussage am Flughafen, kurz vor ihrem Abflug, einen Vertrag für das Hundebaby, das sie kurz zuvor noch mit ausgesucht hatte. Das Problem: Ihr Ehemann Eric (35) war strikt gegen einen zweiten Hund im Haus. "Eric hat gesagt, ein zweiter Hund kommt uns nicht ins Haus!", verriet Edith später auf der Rückreise gegenüber RTL.

Die Situation brachte zusätzliche Herausforderungen mit sich, denn der Schauspieler musste nicht nur mit der überraschenden Tatsache eines neuen Familienmitglieds klarkommen, sondern kurzfristig auch dessen Pflege übernehmen, während Edith noch im Dschungel verweilte. Um das unangenehme Gespräch zu umgehen, überließ sie ihrer Mitcamperin Nina Bott (47) die Aufgabe, Eric die Nachricht zu überbringen. "Er wusste auch noch nicht direkt, dass er dann ein paar Tage alleine auf den Hund aufpassen muss, weil der Hund früher kommt als ich", gestand die 30-Jährige lachend. Kein Wunder, dass Eric daraufhin nicht gerade begeistert war und sich laut ihr "ein bisschen grummelig" zeigte.

Hinter dem Ehepaar Stehfest steckt trotz dieses kleinen Konflikts eine bewegende Geschichte. Die beiden lernten sich vor einigen Jahren kennen und sind seither für ihr offenes und offenkundig leidenschaftliches Familienleben bekannt. Dabei ist Edith nicht nur Ehefrau und Mutter, sondern auch Erics verlässliche Begleiterin in turbulenten Zeiten. Der Schauspieler sprach immer wieder offen über seine Kämpfe mit der Vergangenheit und den Weg zu einem stabileren Leben mit der Familie. "Ich habe 35 Jahre meines Lebens bisher im Panikmodus gelebt: im Zustand zu überleben, statt zu leben", erklärte er im RTL-Format "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" hinsichtlich seiner diagnostizierten paranoiden Schizophrenie.

Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

Eric Stehfest, August 2024

