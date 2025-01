Eric Stehfest lobt Ediths Mut nach Drogenbeichte im Camp

Edith Stehfest zeigt sich bereits an Tag zwei im Dschungelcamp von ihrer verletzlichen Seite – sie redet über ihre dramatische Vergangenheit in Bezug auf Drogen. Nicht nur ihre Mitstreiter sind tief bewegt von ihren offenen Worten sowie ihrer Stärke, sondern auch ihr Ehemann Eric Stehfest (35). In der Folgesendung "Die Stunde danach" äußert sich Eric als Gast zu den Worten seiner Partnerin. Er reagiert sichtlich gerührt: "Ich bin wahnsinnig stolz, dass sie den Mut hat, da öffentlich drüber zu sprechen." Zudem sei er bewegt davon, dass sie im Camp betonte, wie wichtig ihr der Kontakt zu Eric war, um den harten Weg zu bewältigen.

Zuvor schockierte Edith im Dschungel mit der Geschichte, wie sie zum Missbrauch von Drogen kam. Die 30-Jährige erinnerte sich: "Von 14 bis 16 [Jahren] war ich mit einer Frau zusammen. Sie hat mir immer erzählt, dass sie Drogen genommen hat. Als Schluss war, war ich so verletzt, dass ich dachte: 'Ich will das jetzt auch machen.'" Im Alter von 17 Jahren konsumierte sie schließlich täglich Drogen. Erst ihr Partner Eric, der in seiner Jugend ebenfalls mit der Sucht zu kämpfen hatte, habe ihr schließlich dabei geholfen zu erkennen, dass das Leben auch nüchtern lebenswert sein könne.

Bei Ediths emotionalem Bericht handelt es sich nicht um die einzige berührende persönliche Story an Tag zwei. Schauspielerin Nina Bott (47) legte ebenfalls ein ehrliches Geständnis ab: Sie musste sich in ihrer Kindheit oft um ihre Mutter kümmern: "Meine Mama hatte Depressionen und Essstörungen. Seit ich elf Jahre alt war, habe ich eher auf meine Mama aufgepasst." Zudem habe sie ein Alkoholproblem gehabt, was die Darstellerin dazu bewegte, selbst keinen Tropfen anzurühren.

RTL / Boris Breuer Edith Stehfest, Teilnehmerin der 18. Staffel Dschungelcamp

RTL Nina Bott im Dschungelcamp 2025

