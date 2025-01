So bewegend war Eric Stehfests Ehegelübde an seine Edith

Edith Stehfest befindet sich derzeit im Dschungelcamp. Ihr Ehemann Eric (35) kann die TV-Bekanntheit zwar nicht vor Ort unterstützen, ist aber in Gedanken bei ihr – so wie er es ihr in seinem Ehegelübde versprochen hat. Im Gespräch mit RTL offenbart der Schauspieler jetzt, welche besonderen Worte er seiner damals schwangeren Partnerin bei ihrer Hochzeit widmete. "Dass in dir ein Leben wächst, das uns miteinander verbindet, ist ein Zeichen unserer Liebe. Kein Fehler, kein Versehen, kein Kompromiss – Liebe. Eine Liebe, die nicht hinterfragt werden muss, eine Liebe, die mich jeden Tag begleitet, mir Kraft gibt, mich glauben lässt, mich dir nahe sein lässt", liest er vor und führt fort: "In guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, auf Erden und als Licht verbunden, im Universum, auf ewig."

Zuletzt machten Gerüchte um eine Ehekrise die Runde. Die Musikerin zog aus ihrem gemeinsamen Haus in Thüringen aus und wie Eric selbst zugab, belastete auch seine paranoide Schizophrenie ihre Beziehung. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass dem Paar das Ehe-Aus bevorsteht. "Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass irgendwas passiert, dass wir uns trennen. Weil egal, welche Probleme noch auf uns warten, wir haben schon so viele bewältigt", betont der GZSZ-Star und fügt schwärmend hinzu: "Es ist das Beste, was mir passieren konnte, diese Frau zu heiraten."

Es steht also außer Frage, dass der 35-Jährige seiner Liebsten fest die Daumen drückt und hofft, dass sie sich den Titel als Dschungelkönigin schnappt. Darüber hinaus zeigte sich Eric aber auch äußerst beeindruckt davon, dass sich Edith im Camp von ihrer verletzlichen Seite zeigte und offen ihre schwere Drogenvergangenheit thematisierte. "Ich bin wahnsinnig stolz, dass sie den Mut hat, da öffentlich drüber zu sprechen", betonte er zu Gast bei "Die Stunde danach".

