Kommenden Dienstag ist es endlich so weit: Das Flirt-Format Bachelor in Paradise geht in die nächste Runde! Mit dabei sind Kuppelshow-Stars wie Alexander Hindersmann (31), Jade Übach und Oggy Batar. Auch Aurelio Savina (41) geht noch einmal im TV auf Liebessuche, nachdem er im Jahr 2014 vergeblich um das Herz von Bachelorette Anna Hofbauer (31) gekämpft hatte. Ob Aurelio trotz dieser Niederlage optimistisch ist, dass es bei "Bachelor in Paradise" nun klappen wird?

"Ich bin definitiv der Überzeugung, dass man im Fernsehen jemanden finden kann. Auch dort spielen Emotionen und Gefühle tatsächlich eine echte Rolle", betonte der 41-Jährige nun im Promiflash-Interview beim Kiss Cup 2019. Aurelio bleibt in Liebesdingen stets optimistisch: "Vielleicht finde ich ja tatsächlich jemanden, wer weiß, wer weiß!", erklärte er mit einem Augenzwinkern. Dafür brauche es nur eine kleine Portion Glück – und eben die richtige Frau.

Was muss eine Single-Lady eigentlich mitbringen, um Aurelio zu überzeugen? "Sie muss mich flashen und danach gehören natürlich Dinge wie smart sein dazu. Eine starke Frau, die es auch schafft, mich zu bändigen", offenbarte der Reality-Star. Sie müsse außerdem über sich selbst lachen können und unheimlich sexy sein. Was denkt ihr: Wird er bei "Bachelor in Paradise" die Richtige finden? Stimmt ab!

