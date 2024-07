"Das Beste": Aurelio Savina stolz auf Neuanfang in Italien!

Aurelio Savina (46) hat in den vergangenen Jahren mehrere Tiefschläge erlitten. Doch der Realitystar lässt sich nicht unterkriegen und wanderte mit seiner Liebsten Lala Aluas in sein Heimatland Italien aus. "Wir lieben es einfach. Das Beste, was uns passieren konnte, muss ich sagen", beschreibt Aurelio in einem RTL-Interview ihren Neustart. In der Toskana eröffnete er im Mai eine deutsche Bar, in der er gemeinsam mit seiner Freundin den Italienern deutsches Essen und Bier serviert.

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Dschungelcamp-Star einen Schritt in die Gastronomie wagt. 2018 ging seine Pizzeria mit seiner damaligen Freundin Lisa nach bereits fünf Monaten pleite – er hatte die Zahlen angeblich nicht im Blick und verlor über 30.000 Euro, wie der Sender weiter berichtet. Danach war der Weg in Italien auch nicht ganz leicht, denn es gab einige Hürden zu bewältigen. Das Paar gründete einen Waffelladen, einen Foodtruck und Eventmanagement – doch alles hatte keinen Erfolg. Jetzt ihr Neustart mit dem neuen Lokal! "Ich finde es gut, wenn wir viel versuchen. Denn, wenn du viel machst oder viel versuchst, dann ist die Chance, dass du erfolgreich bist, mit irgendetwas, was du tust, viel größer", begründet der 46-Jährige ihre Entscheidung.

Ihr gemeinsames Leben in Italien hat das Paar noch mehr zusammengeschweißt. Lala und ihr Aurelio führen seit über vier Jahren eine offene Beziehung – zusammen haben sie ihre Treue bereits im vergangenen Jahr in der Show "Temptation Island V.I.P." getestet. Dass ihre Liebe groß ist, bewies Aurelio bereits mit einer süßen Liebeserklärung auf Instagram: "[...] Ich bin die Ruhe, die du benötigst, der Fels in der Brandung, wenn der Sturm dich versucht einzuholen."

Aurelio Savina und Lala Aluas im Juli 2024

Aurelio Savina und seine Freundin Lala, "Temptation Island V.I.P."-Paar

