Auch er reiht sich unter den Wiederholungs-Flirtern ein! Gestern Abend verkündete RTL die ersten offiziellen Kandidaten für die kommende Bachelor in Paradise-Ausgabe. Carina Spack, Jade Übach, Filip Pavlovic (25), Rafi Rachek und viele weitere ehemalige Kuppelshow-Kandidaten werden ihre zweite Chance auf die große Liebe im TV nutzen – und unter Palmen nach dem perfekten Partner suchen. Promiflash hat nun einen weiteren Single-Mann enthüllt, der sich schon bald auf den Weg ins Paradies machen wird: Auch Aurelio Savina (41) begibt sich in der Show erneut auf Partnersuche.

Wie Promiflash nun aus Senderkreisen erfahren hat, wird auch Aurelio zu den ehemaligen Rosen-Boys gehören, die endlich das große Glück finden wollen. Fünf Jahre ist es bereits her, dass der Single um die letzte Rose von Bachelorette Anna Hofbauer (31) gekämpft hatte. Damals hatte der Deutsch-Italiener in der Blondine nicht seine Traumfrau gefunden und wurde bereits in Folge fünf nach Hause geschickt. Mit Ex-Freundin Lisa Freidinger (30), mit der er 2017 sogar ins Sommerhaus der Stars eingezogen war, ist Aurelio sogar verlobt gewesen. Knapp ein Jahr nach dem Aufenthalt in der Promi-WG gab das Paar allerdings überraschend seine Trennung bekannt.

Dass der 41-Jährige sich bereits seit längerer Zeit auf ein Fernseh-Comeback vorbereitet, war bereits bekannt. Im Juli überraschte er seine Fans mit einem Pic von sich, wie Gott ihn schuf, lediglich sein bestes Stück von seiner Hand bedeckt. "Ich trainiere seit drei Monaten wieder für einen neuen TV-Job. Mehr darf ich nicht verraten. Ich wollte einfach mal meinen fitten Körper zeigen", erklärte Aurelio daraufhin in einem Bild-Interview. Bei "Bachelor in Paradise" dürfen Zuschauer und Single-Ladys also auf den Traumbody des Reality-Stars gespannt sein.

