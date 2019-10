Heute ist der Welthundetag! Der wird offenbar auch in dem ein oder anderen Promi-Haushalt ordentlich gefeiert: Viele Stars scheinen regelrecht vernarrt in ihre kleinen Vierbeiner zu sein und posieren immer wieder mit ihnen auf Fotos in den sozialen Netzwerken. Auch Guido Maria Kretschmer (54) bewies nun, wie wichtig ihm seine tierischen Mitbewohner sind – und gab einen Vorgeschmack, wie der Welthundetag bei ihm zelebriert wird!

Auf Instagram veröffentlichte der Modedesigner wenige Tage vor dem Motto-Datum ein Foto mit seinen drei Hündinnen. Der 54-Jährige hockt darauf am Strand und knuddelt die drei Barsoi-Damen. Zu dem Foto schrieb er: "Meine Mädels und ich bereiten uns schon mal auf den Welthundetag am 10.10. vor und legen eine extra Kuscheleinheit ein! Wobei... bei uns wird eigentlich immer viel gekuschelt. Findet ihr nicht auch, dass Hunde das größte Glück sind?"

Mit der Meinung scheint der Shopping Queen-Star nicht alleine zu sein: Auch Melina Sophie (24) ist offenbar begeistert vom besten Freund des Menschen – und legte sich erst kürzlich einen zweiten Hund zu. Auf Instagram veröffentlichte die Youtuberin ein Bild mit dem schwarz-weißen Welpen. Dazu schrieb sie nur: "Ups, ich habe es schon wieder getan. Willkommen in der Familie, Emil."

Instagram / guidomariakretschmer Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer

Instagram / melinasophie YouTube-Star Melina Sophie mit ihrem Welpen Emil

Instagram / melinasophie Melina Sophie mit ihrem Hund Goði

