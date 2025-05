So liebevoll feiert Guido Maria Kretschmer Franks Geburtstag

Guido Maria Kretschmer (60) hat den Geburtstag seines Ehemannes Frank Mutters auf Instagram mit einer rührenden Liebeserklärung gefeiert. Zu einem seltenen gemeinsamen Foto, auf dem Frank eine Geburtstagstorte mit brennenden Kerzen in den Händen hält, schrieb der Moderator: "Alles Liebe zum Geburtstag, mein sooo geliebter, wunderbarer Frank." Der Designer legte seine Hände liebevoll um Frank und beide strahlten glücklich in die Kamera. "Was für ein Geschenk du doch für mich und alle anderen bist!", schwärmte Guido weiter unter dem Post, den er mit Glückwünschen wie "Hurra, hurra und happy, happy Birthday" abrundete.

Auch prominente Freunde des Paars nutzten die Gelegenheit, um ihre Glückwünsche auszusprechen. Unter dem Instagram-Post meldeten sich zahlreiche Stars wie Frauke Ludowig (61), die schrieb: "Happy, happy Birthday, liebster Frank! Liebe Grüße." Auch der Comedian Özcan Cosar (44) hinterließ einen Gruß mit den Worten: "Happy Birthday!" Mirja du Mont (49) schloss sich mit "Alles Liebe von mir" der Vielzahl an liebevollen Kommentaren an. Die Follower des TV-Stars schlossen sich ebenfalls zahlreich den Wünschen an.

Das glückliche Pärchen verbindet eine Liebe, die über viele Jahre gewachsen ist. Der Modedesigner und der Künstler sind bereits seit mehr als 35 Jahren ein Paar und Guido hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er romantische Gesten liebt. Besonders beeindruckend ist, dass die beiden sich bereits mehrfach das Jawort gaben – insgesamt fünf Hochzeiten feierten sie miteinander, eine davon vor versammelten Freunden und Familie auf Sylt.

