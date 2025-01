"Dark Drama": Neue "Guidos Deko Queen"-Folge begeistert Fans

"Guidos Deko Queen" räumt gleich in mehrfacher Hinsicht ab. Das Motto der aktuellen Woche lautet "Dark Drama – kombiniere dunkles Holz mit einem anderen Trendmaterial." Dies scheint den Fans der Deko-Show voll und ganz zuzusagen. Das zeigen die Kommentare des offiziellen Instagram-Accounts des Formats. "Oh, das hört sich interessant an, ein schönes Motto, man kann gespannt sein", freut sich eine Zuschauerin. In der dritten Folge musste Teilnehmerin Milena ihr Können unter Beweis stellen und überzeugte. "Du hast das so toll gemacht", lobt einer von vielen Fans.

Auch die Quoten sprechen für sich. Guido Maria Kretschmer (59) sorgt mit seiner Sendung weiterhin für gute Einschaltquoten. Die Folge vom 22. Januar erreichte mit einem Marktanteil von 10,9 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern und 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen neue Bestwerte. Insgesamt sahen durchschnittlich 0,81 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren zu, wie sich fünf Hobby-Deko-Spezialistinnen und -Spezialisten unter Zeitdruck am Motto versuchen durften. Jede Woche um 16 Uhr beglücken auf Vox fünf verschiedene Teilnehmende die Fans mit ihrer Umsetzung des wöchentlich wechselnden Mottos. Wer eine Folge verpasst, kann diese auf RTL+ nachschauen.

Guido ist nicht nur der Host von "Guidos Deko Queen", sondern auch von der beliebten TV-Show Shopping Queen. 2012 präsentierte der Designer die erste Folge der Sendung und traf damit den Geschmack unzähliger Zuschauer. Mittlerweile gibt es einige Specials, wie beispielsweise Promi Shopping Queen. In der Woche vom 20. bis 25. Januar wartet ebenfalls eine interessante Abwandlung auf die Fans der Modesendung: Die fünf Kandidatinnen bekommen Begleitpersonen gestellt – und zwar shoppen sie mit ehemaligen Bachelors. Mit dabei sind Dennis Gries, Niko Griesert (34), Paul Janke (43), Dominik Stuckmann (33) und Sebastian Pannek (38).

RTL / Frank P. Wartenberg Guido Maria Kretschmer, Modedesigner

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

