Caro Daur backt an Weihnachten mit Guido Maria Kretschmer

Am ersten Weihnachtsfeiertag zeigt Influencerin Caro Daur (29) einem wahren Mode-Experten ihre Backkünste. Am Mittwoch verbrachte sie mit niemand Geringerem als Guido Maria Kretschmer (59) den ersten Weihnachtsfeiertag. Dazu postete sie auf Instagram eine Story mit den Worten: "Wir backen eine Apfel-Baiser-Torte." In der nächsten Story strahlen beide glücklich mit ihrem fertigen Kuchen vor der Nase in die Kamera. "Wir haben es geschafft", kommentiert Caro den Schnappschuss. Dieses außergewöhnliche Duo hätte an Weihnachten wirklich niemand erwartet – außer vielleicht ein paar Podcast-Experten.

Die Freundschaft zwischen Guido und Caro kam nicht einfach so zustande. Beide lernten sich im Rahmen des SWR-Podcasts "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" besser kennen und schließlich auch lieben. Bei dem Format lernen sich monatlich zwei unterschiedliche Prominente für einen Monat vor dem Mikrofon kennen. Mittlerweile haben die Blondine und die TV-Persönlichkeit bereits alle vier Podcast-Folgen hinter sich gebracht. Darüber war Guido bereits in einer der letzten Folgen sehr traurig, denn er wollte Caro auch danach immer wieder sehen. "Vielleicht können Frank und ich dich ja adoptieren", scherzte er.

Guido hat sich besonders in der Weihnachtszeit darauf fokussiert, auch anderweitig viel Liebe zu verschenken. Gemeinsam mit seinem Ehemann Frank Mutters besuchte der Designer die kranken Kinder und Angehörigen im Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg. Dort zeigte der 59-Jährige ebenfalls seine Backkünste und brachte Kekse mit. Gemeinsam schmückten alle den Weihnachtsbaum, was die Kinder zum Strahlen brachte. Der Shopping Queen-Juror zeigte sich ebenfalls begeistert: "Dieser Besuch wird mein Weihnachtsfest in jedem Fall bereichern und ich bin sehr froh, dass Frank und ich hier waren."

Anzeige Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Guido Maria Kretschmer, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Kinder-Hospiz Sternenbrücke Guido Maria Kretschmer im Kinderhospiz Sternenbrücke, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige