Sich schick machen für den guten Zweck! Donnerstagabend fand in Los Angeles wieder die amfAR Gala statt. Zu diesem Event kommen Promis aus der Film- und Musikbranche zusammen, um Spenden für den Kampf gegen Aids zu sammeln. Neben der Wohltätigkeit stand an diesem Abend aber mal wieder die atemberaubenden Looks der Stars im Fokus: Gwyneth Paltrow (47), Eva Longoria (44) und andere Damen glänzten in glamourösen Roben auf dem roten Teppich!

In einem weißen Gewand mit floralem Print strahlte die 47-Jährige mit den Fotografen nur so um die Wette. Auch Schauspielkollegin Eva schmiss sich für diese Veranstaltung besonders in Schale und überraschte mit einem orangefarbenen Kleid. Besonderer Blickfang bei ihrem Dress: der ultratiefe Rückenausschnitt! Andere prominente Gäste wie Rumer Willis (31) oder Ex-Nickelodeon-Star Victoria Justice (26) setzten lieber auf gedeckte Farben und erschienen in Schwarz.

Eyecatcher des Abends dürfte auf jeden Fall Christina Aguilera (38) gewesen sein. Die Sängerin flanierte in einem glitzernden Jumpsuit mit überdimensionaler Tüllschleppe über den Red Carpet. Ihre Haare trug sie zu diesem Outfit zu einem strengen Dutt gebunden. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Getty Images Eva Longoria bei der amfAR Gala in L.A. 2019

Getty Images Gwyneth Paltrow in L.A. 2019

Getty Images Christina Aguilera auf der amfAR Gala in Los Angeles 2019

Getty Images Rumer Willis, Schauspielerin

Getty Images Victoria Justice bei der amfAR Gala in Los Angeles, Oktober 2019

Getty Images Lea Michele bei der amfAR Gala in L.A. 2019



