Jetzt kann das Familienleben neu beginnen! Am vergangenen Wochenende hatte das Warten für Melanie Müller (31), ihren Mann Mike Blümer und das gemeinsame Töchterchen Mia Rose (2) endlich ein Ende: Sie konnten ihren jüngsten Familienzuwachs auf der Welt begrüßen. Die einstige Bachelor-Kandidatin postete von Sohnemann Matty sogar schon einige schnuckelige Schnappschüsse aus dem Krankenhaus – und nun darf die Schlagersängerin die Klinik mitsamt Anhang auch endlich verlassen: Für Melanie und den Neugeborenen geht es in die eigenen vier Wände!

"Heute geht's ab nach Hause", ließ die 31-Jährige auf Instagram verlauten. Dazu postete sie ein Foto, das die Herzen ihrer Fans sicher schneller schlagen lässt: Darauf strahlt die frischgebackene große Schwester Mia mit ihrem kleinen Bruder im Arm in die Kameralinse. "Gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Hause. Bis zum nächsten Mal", schrieb Melli weiter. Ob die Familie doch noch nicht komplett und weiterer Nachwuchs in Planung ist?

Nach der Rückkehr in die eigenen vier Wände steht für Melli Faulenzen nicht auf dem Programm. Bereits im Krankenhausbett kündigte sie an, dass sie sich bald wieder in die Arbeit stürzen werde. "Fast schon wieder fit genieße ich meine Zeit mit kuscheln, schlummern, Ideen sammeln für neue Songs und Milch abpumpen", lauteten ihre Zeilen auf Insta und hochmotiviert fügte sie hinzu: "Und bald geht's wieder los."

Instagram / melanie.mueller_offiziell Mia und Matty Rose, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de