Anne Wünsche (28) und ihre Töchter Miley und Juna sind wieder Berlinerinnen. Im Januar trennte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin von ihrem Langzeitpartner Henning Merten, mit dem sie bis dato nahe der Hauptstadt in einem gemeinsamen Haus gelebt hatte. Während der Influencer danach ausgezogen ist, blieb die YouTuberin mit ihren Mädels darin wohnen. Doch da die Erinnerungen an ihren Ex einfach zu groß waren, zogen die drei vor einigen Tagen in eine große Wohnung in Berlin – Anne ist begeistert, aber ihre Kids?

Auf YouTube lässt die Blondine ihre Follower an ihrem Umzugs-Abenteuer teilnehmen. In ihrem neusten Video fand nun endlich der endgültige Domizilwechsel statt und Miley und Juna sahen das Appartement erstmals im fast fertigen Zustand. Neugierig liefen die Mädchen in dem Clip von Raum zu Raum. Miley reagierte auf Annes Frage, ob der Erstklässlerin ihr neues Zuhause gefalle, mit einem freudigen Gekreische und auch ihre kleine Schwester bejahte die Frage mit strahlenden Augen.

Obwohl die 28-Jährige seit einigen Wochen wieder vergeben ist, ist ihr Neuer Karim nicht mit in die Wohnung gezogen. "Wir beide haben uns dazu entschlossen, nicht zusammenzuziehen, und wir sind beide mit dieser Entscheidung sehr, sehr zufrieden", verriet Anne kürzlich.

