Kane Dixon trauert um seinen Band-Kollegen! Der erfolgreiche Country-Star machte jahrelang mit Kenny Dixon Musik – er sang, während der 27-Jährige Schlagzeug spielte. Am vergangenen Freitag standen die beiden Männer noch zusammen auf der Bühne. Doch zu einem weiteren Gig in der Konstellation wird es nun nie mehr kommen – denn Kenny verlor Samstagabend sein Leben bei einem tragischen Autounfall!

Die Musikgruppe um Kane Dixon bestätigte die traurige Nachricht gegenüber USA Today. Samstagnacht ist der US-Amerikaner in seinem Fahrzeug verunglückt – wo genau und unter welchen Umständen, ist allerdings nicht bekannt. "Kenny war von Anfang an ein Teil unserer Familie und unsere Gedanken sind mit seiner Verlobten Sarah, seinem Sohn Levi und allen, die ihn kannten und liebten. Er war wirklich einer der großartigsten und liebsten Menschen auf und neben der Bühne, die wir kennenlernen durften", heißt es in einem Statement.

Seine Lebensgefährtin meldete sich auf Instagram zu Wort: "Ich weiß, ich muss für Levi stark sein und Gott wird uns durch das alles hier bringen. Wir haben nun für immer einen Schutzengel, der über uns wacht." Und auch Kane äußert sich erschüttert über die Ereignisse: "Wir lieben dich alle und werden dich nie ersetzen, Bruder."

Getty Images Kane Brown mit seiner Band 2019

Getty Images Country-Star Kane Brown

Instagram / kenny_dixon23kb Kenny Dixon mit seiner Verlobten Sarah



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de