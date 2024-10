Kane Browns Familie lehnte den ursprünglichen Babynamen ab

Kane Brown (30) wurde Ende Juni zum dritten Mal Vater. Der kleine Junge hört auf den Namen Krewe. Doch das war gar nicht die erste Wahl des Countrystars. "Mein Favorit war Kasper mit einem K. Ich fand das krass. Meine Frau fand es auch cool", erzählte er kürzlich im Interview mit CMT. Allerdings wollten die beiden sich die Meinung der Familie von Kanes Frau Kaley einholen. Die reagierte aber anders als erwartet und war offenbar gar nicht von Kasper als Babynamen überzeugt. "Wir haben ihre Familie angerufen und sie haben angefangen, uns auszulachen. Also mussten wir den Namen ändern", offenbarte der Sänger weiter.

Für Kane ist Söhnchen Krewe der erst männliche Nachwuchs. Seine zwei Töchter liebe er zwar abgöttisch und verbringe gerne Zeit mit ihnen, aber sein Sohn habe sein Herz vom ersten Moment an gestohlen – das liegt wohl aber eher daran, dass Klein-Krewe noch ein Baby ist. "Er ist hinreißend. Er hat solche Pausbacken, weil er noch so klein ist. Ich kann nicht aufhören, seine Wangen zu küssen", lachte der "Like I Love Country Music"-Interpret. Aber auch die großen Schwestern konnten die Geburt ihres Brüderchens kaum erwarten. Bevor Krewe zur Welt kam, erzählte der stolze Papa im Interview mit People, dass vor allem seine älteste Tochter immer begeistert Mamas Bauch berühre.

Krewe erblickte am 18. Juni das Licht der Welt, wie Kane und Kaley zwei Tage später bei Instagram verkündeten. Dazu gab es die ersten niedlichen Bilder aus dem Krankenhaus. Und für seinen Sohn hat Kane offenbar ganz besondere Pläne. Bei den People's Choice Country Awards verriet der US-Amerikaner gegenüber E! News: "Ich hoffe, er treibt Sport. Es gibt so viel Musik in unserem Leben, dass er vielleicht damit anfangen wird, aber ich hoffe, dass er einfach einen Baseball oder Basketball oder so in die Hand nimmt." Er selbst liebe es, Sport zu machen und wünsche auch seinen Mädchen, dass sie eine Sportart finden, bei der sie Spaß haben.

Instagram / kanebrown Kane Brown mit seinem Sohn, September 2024

Instagram / kanebrown Kane und Katelyn Brown mit ihrer Tochter

