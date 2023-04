Das tat weh! Fan wirft Kane Brown Stiefel zwischen die Beine

Den Moment wird er bestimmt nicht so schnell vergessen! Kane Brown (29), ein bekannter nordamerikanischer Country-Sänger, ist derzeit auf Tour. Für einen Auftritt führte es den "What Ifs"-Interpreten nach Wichita im US-Bundesstaat Kansas und der Musiker freute sich, auf der Bühne zu stehen. Zumindest bis zu einem bestimmten Moment, denn: Ein Fan wirft Kane während des Konzerts einen Cowboy-Stiefel zwischen die Beine!

Ein Clip auf TikTok zeigt den Sänger, wie er der tosenden Menge etwas zurufen möchte. Dann kommt auch schon der Schuh angeflogen und trifft den 29-Jährigen direkt in die Weichteile. Daraufhin krümmt er sich, das Musiktalent geht zu Boden und versucht, den Schmerz auszuhalten. Ironischerweise singt Kane direkt im Anschluss an den Vorfall die Worte "Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort" und so einige Social-Media-User scheinen sich daran sehr zu belustigen.

Bei dem großen Erfolg, den der "Heaven"-Interpret momentan feiert, dürfte sein kurzzeitiger Schmerz zwischen den Beinen aber bald vergessen sein. So stand er gemeinsam mit seiner Liebsten Katelyn auf der Gästeliste der CMT Music Awards und durfte mit dieser ein Duett performen. Die beiden staubten sogar einen der begehrten Preise ab.

Getty Images Kane Brown, Sänger

Getty Images Kane Brown, Country-Sänger

Getty Images Kane Brown und Katelyn Brown im Jahr 2023

