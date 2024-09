Kein Musiker? Das wünscht Kane Brown sich für sein Söhnchen

Kane Brown (30) durfte vor wenigen Monaten sein drittes Kind auf der Welt begrüßen: Nach zwei Mädchen bekam der Countrystar nun einen Sohn. Damit ist im Hause Brown jetzt einiges los. Allerdings weiß der Musiker schon genau, wie er sich die Kindheit seines Sprosses vorstellt. "Ich hoffe, er treibt Sport. Es gibt so viel Musik in unserem Leben, dass er vielleicht damit anfangen wird, aber ich hoffe, dass er einfach einen Baseball oder Basketball oder so etwas in die Hand nimmt", schmunzelt Kane auf dem roten Teppich der People's Choice Country Awards gegenüber E! News. Seinen Töchtern wünsche er aber auch, dass sie ihre Lieblingssportart finden – denn Kane selbst liebe Sport.

Dank jetzt drei Kindern müssen Kane und seine Frau Katelyn Jae sich völlig neu orientieren. Dass aktuell alle Aufmerksamkeit auf dem Baby liegt, war auch für den Papa ungewohnt. "Ich werde nicht mehr geliebt. Ja, alle meine Mädchen lieben jetzt meinen Sohn", lacht der US-Amerikaner. Verständlich, immerhin ist der Kleine erst knapp drei Monate alt. Im Juni verkünden die stolzen Eltern die Geburt ihres Söhnchens. Bei Instagram teilt Kane sogar Bilder direkt aus dem Krankenhaus. Darauf halten er uns seine Katelyn den Wonneproppen glücklich im Arm und strahlen in die Kamera. Auch den Namen geben sie schon preis: Krewe Allen Brown.

Mit seiner Katelyn bildet Kane sicher ein eingeschworenes Team – immerhin sind sie bereits seit 2018 ein Paar. 2019 wurden sie zum ersten Mal Eltern, als ihre Tochter Kingsley geboren wurde. Etwa drei Jahre später folgte ihre Schwester Kodi Jane. Als es dann zu Beginn des Jahres hieß, dass diesmal ein Junge erwartet wird, war die Aufregung auch in der kleinen Familie entsprechend groß. Vor allem Kingsley freute sich immens auf ihr Brüderchen, verriet der 30-Jährige im Gespräch mit People. Ganz aufgeregt berühre die Kleine immer wieder Mamas Babybauch. Die Geburt habe vor allem für Kingsley nicht schnell genug kommen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / kanebrown Kane Brown und Katelyn Brown mit ihrem dritten Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / kanebrown Kane und Katelyn Brown mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige