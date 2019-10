Dieser Geburtstag wird für Manuela Schreyeck-Williams sicher richtig schwer! Erst vor wenigen Tagen musste die Ehefrau von Alphonso Williams (✝57) den Tod ihres geliebten Mannes verkraften. Der stimmgewaltige DSDS-Sieger erlag nach neun Wochen im Krankenhaus seiner Prostata-Krebserkrankung. Der Schock sitzt verständlicherweise noch sehr tief und so versuchte Manuela, ihren Gefühlen in einem langen Text Ausdruck zu verleihen. Dort verriet sie auch, dass sie schon in wenigen Tagen den ersten Geburtstag ohne ihren Partner feiern muss!

Auf Facebook postete Manuela ein langes Statement, in dem sie jeglichen Aspekt zu Alphonsos plötzlichem Tod noch einmal beleuchtete. Vor allem ein bevorstehendes Ereignis laste ihr gerade schwer auf der Seele: "Übermorgen wird die Küche ab mittags nicht nach Kuchen duften und du wirst mir keinen Kuchen zum Geburtstag backen können. Ich werde nicht von dir geweckt um 0 Uhr, mit leuchtenden Kerzen auf einem Tablett, auf dem O-Saft im Sektglas steht, und deinem Lachen, mit der Mitteilung, dass ich nun auch endlich wieder so alt bin wie du", textete sie ergriffen.

Sein Lächeln habe Alphonso selbst in den letzten und schlimmsten Stunden seines Lebens nicht verloren, berichtete Manuela außerdem. "Alphonso, was du an Schmerzen ertragen und getragen hast, war unmenschlich und dennoch hast du uns noch zum Lachen bringen wollen und an andere gedacht. So bist du", beendete sie das emotionale Statement.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Alphonso Williams im Finale von DSDS 2017

Public Address/ ActionPress Alphonso Williams mit seiner Frau Manuela

Lukas Schulze / Freier Fotograf / Getty Images Alphonso Williams bei der zweiten DSDS-Live-Show

