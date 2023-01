20 Jahre DSDS: Welcher Gewinner ist euer Liebling?

Könnt ihr euch noch an alle DSDS-Sieger erinnern? Die beliebte Castingshow wird 20 und läuft in diesem Jahr zum letzten Mal über die Bildschirme. Die Rückkehr von Pop-Titan Dieter Bohlen (68) verspricht große Unterhaltung. Mit ihm teilen sich der ehemalige Erste und Publikumsliebling Pietro Lombardi (30), Rapperin Katja Krasavice (26) und Sängerin Leony das Jury-Pult. Damit bekommt noch einmal ein Kandidat die Chance, Deutschlands Superstar und vielleicht auch Sieger der Herzen zu werden. Welcher DSDS-Gewinner ist eure persönliche Nummer eins?

Alexander Klaws (39), Sieger der ersten Staffel, sang sich mit "Take Me Tonight" in die Köpfe der Zuschauer. Ihm folgte Elli Erl, die bis 2013 die einzig weibliche Gewinnerin der Castingshow blieb. Tobias Regner (40) konnte mit seinem Finalsong "I Still Burn" auf Platz eins der Singlecharts einsteigen. Sein markanter Nachfolger Mark Medlock (44) tat es ihm gleich und ist wohl vor allem wegen seiner souligen Stimme noch vielen im Gedächtnis.Ein Kontrastprogramm folgte 2008: Thomas Godoj (44) setzte bei seiner Teilnahme auf Rock und ging damit als Gewinner hervor. In der sechsten Staffel konnte Daniel Schuhmacher (35) in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Sarah Kreuz den Sieg für sich entscheiden.

Der im Jahr 2010 gekürte Superstar Mehrzad Marashi (42) setzte sich gegen seinen Kontrahenten Menowin Fröhlich (35) durch. Zur achten Staffel dann der Hammer: Pietro Lombardi, der wohl bis heute bekannteste Abgänger der Show. Mit Luca Hänni (28) gewann 2012 zum ersten Mal ein Schweizer, gefolgt ein Jahr später von Landsfrau Beatrice Egli (34). Die gebürtige Polin Aneta Sablik (33) hielt sich mit ihrem Siegersong "The One" einige Wochen in den Charts. Severino Seeger (36) gewann im Folgejahr.

Der Gewinner 2016 Prince Damien (32) galt als Paradiesvogel der Staffel, während Alphonso Williams (✝57) als ältester Sieger ein Jahr darauf Schlagzeilen machte. Auf ihn folgte die jüngste Teilnehmerin Marie Wegener (21), die mit 16 Jahren die Show gewann. In der anschließenden Staffel überraschte Davin Herbrüggen (24) mit seinem Sieg. Ramon Roselly (29) konnte mit einem Stimmenanteil von 80,82 Prozent den bislang höchsten der Castingshow erzielen und steckte somit den Sieg in die Tasche. Jan-Marten Block (27) gewann 2021 die 18.Staffel mit dem für ihn komponierten Song "Never Not Try". Harry Marcello Laffontien, der sich gegen seinen eigenen Bruder Gianni im Finale durchsetzen konnte, bleibt bis zum diesjährigen Staffelfinale somit der amtierende Superstar der Show.

ActionPress Alexander Klaws, Sieger der ersten DSDS-Staffel

Instagram / pietrolombardi Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Getty Images Prince Damien bei seiner Sieger-Performance bei DSDS 2016

Getty Images DSDS-Gewinner Jan-Marten Block

