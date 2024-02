Alphonso Williams' Witwe Manuela klagt gegen Meta-Konzern!

Sie kämpft dafür! 2019 verstarb der einstige DSDS-Sieger Alphonso Williams (✝57) an Krebs. In den Herzen seiner Liebsten lebt der Sänger weiter – und auch das Social-Media-Profil führten seine Witwe Manuela Schreyeck-Williams und sein Sohn Raphael für die Fans weiter. Im Jahr 2022 konnte die Familie allerdings von heute auf morgen nicht mehr auf den Instagram-Account zugreifen, da er in den Gedenkmodus versetzt worden war. Um die Rechte zurückzubekommen, verklagt Manuela den Meta-Konzern!

Gegenüber RTL stellt sie nun klar, was es mit dem Rechtsstreit auf sich hat. "Es fühlte sich an, als wenn uns ein Teil von Alphonso weggenommen worden wäre", beschreibt sie und erklärt: "Es geht darum, Alphonsos Andenken zu bewahren." Es sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen.

Im vergangenen Jahr wurde zwar bereits ein Urteil gefällt – das reicht Manuela allerdings nicht. "Durch das Urteil bekommt Frau Williams wieder Zugang zum Konto und Einsicht in die Nachrichten. Sie kann aber keine Postings machen bzw. das Profil aktiv nutzen", erläutert ihre Anwältin.

Anzeige

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Alphonso Williams nach dem Finale von DSDS 2017

Anzeige

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams und Manuela im Januar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de