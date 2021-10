Die Geschichte von Alphonso Williams (✝57) wird öffentlich. Im Oktober 2019 musste die Familie des DSDS-Stars besonders stark sein: Der Sänger verlor den harten Kampf gegen den Prostatakrebs und starb nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt. Zwei Jahre nach seinem Tod soll das bewegte Leben des Musikers nun aber wieder in den Vordergrund rücken. Seine Witwe Manuela verriet gegenüber Promiflash: Schon bald wird Alphonsos Biografie veröffentlicht.

Schon 2018 habe der gebürtige US-Amerikaner die Anfrage von einem Verlag erhalten, ob er seine Lebensgeschichte aufschreiben möchte. Damals hätten er und seine Frau sich zusammengesetzt und an dem Werk gearbeitet. "Alphonso erzählte und ich schrieb. Als wir zu den Jahren kamen, in denen wir uns kennenlernten, war ich nicht immer mit seiner Sichtweise einverstanden", erinnerte sich Manuela im Gespräch mit Promiflash. Daraufhin habe ihr Ehemann sich lieber alleine an die Arbeit gemacht und seine Gedanken und Erinnerungen auf Papier festgehalten. "Die Aufzeichnungen hatte ich noch, und so schickte ich diese an den Verlag – natürlich ohne sie umzuschreiben", erzählte die Witwe.

An die Zeit, in der Alphonso an der Biografie gearbeitet hatte, hat Manuela so einige lustige Erinnerungen. Vor allem die Sprache habe ihrem Partner damals nämlich zu schaffen gemacht. "Alphonso schrieb selbst, und einige Tage später kam er zu mir, hielt mir seine handgeschriebene Aufzeichnung vor die Nase und fragte freundlich nebenbei: 'Kannst du da mal drübergucken?', berichtete sie. Der 57-Jährige, dessen Muttersprache Englisch war, hatte witzige Wortkreationen wie "bedeutetnergend" oder "hekterisch" aufgeschrieben.

